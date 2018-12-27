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Dumlupınar ilçesine modern sağlık merkezi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine yapılacak olan 2 katlı sağlık merkezinin ruhsatının Belediye Başkanı Niyazi Tezcan tarafından imzalandığı açıklandı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine yapılacak olan 2 katlı sağlık merkezinin ruhsatının Belediye Başkanı Niyazi Tezcan tarafından imzalandığı açıklandı.


Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Kütahya İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Dumlupınar ilçemize Yapılacak olan Aile Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis binasının İnşaat ruhsatını imzaladık. Böylesine önemli bir yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği olan herkese ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum. İlçemize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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