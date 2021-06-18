Dumlupınar, İnebolu ve Polatlı kardeş belediye oldular

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe belediyesinin İnebolu ve Polatlı ilçeleriyle kardeş belediye olduğu bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Meclis toplantısında İnebolu, Polatlı ilçelerinin kardeş şehir olmasına oy birliğiyle karar verildi. Meclis toplantısında alınan kararlar ile Polatlı Belediyesi ve İnebolu Belediyesi Sakarya Meydan Muharebesi 100. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında tarihe iz bırakan İnebolu Belediyesi ile kardeş ilçe oldu. Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasında büyük katkıları olan İnebolu ve Dumlupınar, Polatlı ilçeleri ‘Kardeş Şehir' olmasının ardından belediyeler arasında protokol imzalanıyor. İnebolu Belediyesi ile imzamızı attık. önümüzdeki gümlerde Polatlı Belediyesi ile de imzalar atılacak. Bu iş birliğinin ilçemize hayırlar getirmesini dilerim'' dedi.