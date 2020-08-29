Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

Büyük zaferin kazanıldığı topraklardan olan Dumlupınar'da görev yapan Kaymakamı Salih Sak, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayınladı.

137 bin şehidin ebedi istirahatgahı olan Dumlupınar ilçesinin Kaymakamı İbrahim Sak, yayınladığı mesajında, ''Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zaferin 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Kazanılan Büyük Taarruz ile birlikte, tarihten silinmek istenen milletimiz genci yaşlısı, kadını erkeği demeden istiklal ve istikbaline sahip çıkarak hak ettiği bu zaferi şanlı tarihine altın harflerle yazdırmıştır. 98 yıl önce 30 Ağustos 1922'de “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir” emrinin verildiği ve kurtuluşun sağlandığı bu topraklarda, Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin en önemli kilometre taşlarından biri olmuş, Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle “30 Ağustos Zafer Bayramını” nın 98. yıl dönümünde başta Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum'' dedi.