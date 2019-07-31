Dumlupınar Mahallesi'nde yol çalışması

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, yaptığı açıklamada, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen yol çalışmaları kapsamında Dumlupınar Mahallesinde yer alan yeni yapılanma alanlarında çalışmalar hızla devam ettiğini dile getirdi.

Başkan Işık, "Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü personeli Dumlupınar Mahallesi Sürmeli Sokak ve burada bulunan bağlantı yollarında sathi asfalt kaplama zemin hazırlık çalışmalarını ara vermeden sürdürmektedir. Ayrıca Dumlupınar Mahallesi Kervansaray Caddesinde 767.5 m2'lik yeni kaldırım taş ve 1535 m bordür çalışması sona erdi. Dumlupınar Mahallesi Hacıkebir Sokakta ise 415 m2 kaldırım taş ve 415 m bordür yapım çalışması devam etmektedir" diye konuştu.