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Dumlupınar Mahallesi'ne yağmur suyu hattı

Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi Afyonkarahisar Yolu yan yolda yağmur suyu hattı işlemine başladı.


Kütahya'yı daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla tüm mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi Afyonkarahisar Yolu yan yolda yağmur suyu hattı çalışması başlattı.


Kavşak çalışmaları çerçevesinde yapılan 300 metrelik yağmur suyu hattı işleminde 600'lük korge boru kullanılıyor. Mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi planlanan çalışmanın sona ermesiyle, altyapısı güçlenen yerleşim yerlerine gelmesi muhtemel zararların önüne geçilecek.

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