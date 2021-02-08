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Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nda fiberoptik hat ve İnternet çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde açılan (DPÜ) Meslek Yüksekokulu için fiberoptik hat ve internet bağlantı çalışmalarının kısa sürede yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde açılan (DPÜ) Meslek Yüksekokulu için fiberoptik hat ve internet bağlantı çalışmalarının kısa sürede yapılacağı bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nun fiberoptik hatlarını, internet bağlantılarını, bilgisayar laboratuvarının yerleşim planını görüşmek üzere Dumlupınar Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanı Hasan Kocabay ile Şube Müdürü Recep Aydemir belediyemizi ziyarette bulundular. Bahsedilen konuların en kısa zamanda yapımına başlanacağı konusunda hemfikir olan heyetimize yapmış oldukları bu ziyaret için sonsuz teşekkür ediyorum. Her şey Dumlupınar'ımız için'' ifadelerini kullandı.

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