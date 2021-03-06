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Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nda network ve data ağ çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi DPÜ Meslek Yüksekokulu’nda network ve data ağ bilişim sistemlerinin yapılmasıyla ilgili çalışmalara başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi DPÜ Meslek Yüksekokulu'nda network ve data ağ bilişim sistemlerinin yapılmasıyla ilgili çalışmalara başlandığı bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Meslek Yüksekokulu'nun network, data ağ bilişim sistemlerinin yapılmasıyla ilgili kurucu firma yetkilisi ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yapı işleri Daire Başkanlığı Personeli ile yerinde görüşmeler ve incelemeler yapılarak kurulum aşamasına geçildi. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. Okulumuza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

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