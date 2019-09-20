Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin 'Basında yankıları' kitap oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) 25. yıl etkinlikleri arasında yer alan 'Dumlupınar'dan Dumlupınar'a' projesi kapsamında hazırlanan ve Dumlupınar Meydan Muharebesi döneminde çıkarılan gazetelere yer verilen 'Basında Dumlupınar Başkumandan Muharebesi 1922' prestij kitabı yayınlandı.

2018 yılında dönemin Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in destekleriyle başlatılan; yönetim kurulu başkanlığını Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın yaptığı Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı tarafından basımı gerçekleştirilen 'Basında Dumlupınar Başkumandan Meydan Muharebesi 1922' okuyucuyla buluştu.

Yaklaşık bir yıl süren çalışma sonucunda hazırlanan eserde; Türk ordularının işgalci Yunan ordularına karşı başlattığı Büyük Taarruz haberleri, 27 Ağustos 1922 tarihinden itibaren kronolojik sırayla yer alıyor. Anadolu'da Yenigün, Yeni Şar, Tevhid-i Efkar, Vakit, Hakimiyet-i Milliye, Babalık, İleri, Peyam-ı Sabah, Akşam, Karagöz, Güleryüz, The Times, Le Petit Parisien, Le Temps gazeteleri taranarak hazırlanan kitapta Dumlupınar Başkumandan Meydan Muharebesi'nin başlangıcından İzmir'de düşmanın denize dökülüşü; Mudanya Mütarekesi'nin imzalanışı ve Türk ordusunun İstanbul'a girişine kadar geçen süre; Türk ve yabancı basında yer alan haberler gazetenin özgün biçimleriyle birlikte sayfalarda yer alıyor.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat Kütahya-Zafertepe'den idare ettiği 30 Ağustos 1922 Dumlupınar Meydan Muharebesi haberlerinin yer aldığı eserin olayların yaşandığı andaki İstanbul ve Anadolu'daki duygu, düşünce ve psikolojiyi bire bir yansıtması açısından, bugüne kadar yapılmış kitap çalışmalarına göre farklılık arz ediyor.

“Kitap, bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonucu”

Proje Koordinatörü Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Kolay, eserin bir ekip tarafından bir yıl süren yoğun bir çalışma sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi.

Çalışmalarının kitaba dönüştürülmesinin sevincini yaşadıklarını ifade eden Kolay, "Gelecek dönemlerde çalışma grubumuzla birlikte eseri gözden geçirerek genişletmeyi planlıyoruz. Umarım Basında Dumlupınar Başkumandan Muharebesi 1922 kitabı okuyuculara faydalı bir kaynak olur" dedi.

Proje grubundan Rektör Uysal'a ziyaret

“Dumlupınar'dan Dumlupınar'a” Projesi kapsamında çıkarılan Basında Dumlupınar Başkumandan Muharebesi 1922'nin yayın grubu, hazırladıkları eserle birlikte Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'a bir ziyarette bulundular. Görüşmede proje koordinatörü Doç. Dr. Arif Kolay'a proje ekibinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şakir Turan, İslami İlimler Fakültesinin öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Türkan, Kürşat Nusret Erden, Bahadır Kurt, Emine Gedik ve Ali Günhan da eşlik etti.

Kendisine sunulan prestij kitabını inceleyen Rektör Uysal, 'Çok titiz bir çalışma' olarak nitelediği kitabın içinde yer alan bilgilerin çok kıymetli olduğunu ve bu alanda çalışma yapmak isteyenlerden de öte, Türk halkının her bir ferdi için eşsiz bir kaynak olduğunu ifade etti.