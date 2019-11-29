Dumlupınar Müzesi'nin daha etkin kullanılması için çalışma başlatıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesini, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Arge Kısım Amiri Öğretmen Albay Ömer Faruk Arslan ziyaret etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun makamında Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile birlikte, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve tanıtım faaliyetleri kapsamındaki olan Dumlupınar Müzesi'nde daha etkin ziyaretlerin gerçekleştirilmesi hususunda karşılıklı istişarelerde bulunulduğu bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Sayın Valimiz Dr. Ömer Toraman'ın talimatlarıyla Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı koordinesi ile Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Arge Kısım Amiri Öğretmen Albay Ömer Faruk Arslan ilçemizi ziyaret etti. Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile birlikte Dumlupınar Müzesinde incelemelerde bulunduk. Dumlupınar Müzesine yapılan ziyaretlerin daha etkili gerçekleştirilebilmesi ve yeni eserler kazandırılıp içeriğinin zenginleştirilmesi , günümüz çağdaş müzecilik anlayışına uygun nitelikte bir müze oluşturulması yönünde yapılabilecek çalışmalar hakkında istitişareler yapılıp gerekli raporları tuttuk'' ifadelerini kullandı.