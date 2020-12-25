İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dumlupınar pazarında HES kodu uygulaması

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez perşembe günleri kurulan pazarda, HES kodu ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde haftada bir kez perşembe günleri kurulan pazarda, HES kodu ve fiyat denetimi gerçekleştirildi.


Tüm pazarcı esnafların ve vatandaşların HES kodunun kayıt altına alındığı denetimlerde, Zabıta ekipleri etiket denetimi, fahiş fiyat denetimi, tartı denetimleri yaparken ambalajlı gıdaların son kullanma tarihi denetimleri de gerçekleştirildi. Tezgah açan esnaflara sosyal mesafe kuralları uygulanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gün boyu devriye yaparak maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunup pazar girişinde ateş ölçümü gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.