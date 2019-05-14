Dumlupınar protokolü şehit ailesini ziyaret etti

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, 1999 yılında Hakkari'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, İlçe Müftüsü Yunus Yüksel ile beraber ilçeye bağlı Hamurköylü şehit Yaşar Yıldız'ın annesi Kezban Yıldız ve babası Yaşar Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerim Abbasoğlu, ziyarette yaptığı kısa açıklamada, "Şehit annelerimiz başımızın tacıdır. Yetiştirdiği evladı bu vatan için canını vermiştir. Onların emaneti olan ailelerinin her zaman ve her şartta yanındayız" ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit annesi ve ailesi, Kaymakam Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve protokol üyelerine teşekkürlerini ilettiler.