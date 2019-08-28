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Dumlupınar Şehitliği'nde 1922 fotoğraf sergisi açıldı

Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf (EFÇOD) Derneği tarafından hazırlanan “Dumlupınar 1922” Fotoğraf sergisi Dumlupınar Şehitliği’nde ziyarete açıldı.

Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf (EFÇOD) Derneği tarafından hazırlanan “Dumlupınar 1922” Fotoğraf sergisi Dumlupınar Şehitliği'nde ziyarete açıldı.


Serginin açılış kurdelesini Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman ile beraberindeki protokol üyeleri kesti.


Vali Dr. Ömer Toraman daha sonra kabirleri tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı, şehitlerin kabri başında dua etti.


Ziyaret, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dua edilmesinin ardından sona erdi.(YD-EFE)

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