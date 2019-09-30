Dumlupınar Şehitliği'nde bakım ve onarımın çalışmaları yapılacak

Dr. Cengiz Işık, Dumlupınar'daki şehitliklerde incelemelerde bulundu.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Dumlupınar Şehitliği'nde, İlçe Merkezinde, Ağaçköy ve Büyükaslıhanlar şehitliklerimizde yapımı tamamlanan çalışmaları incelemek üzere Dr. Cengiz Işık ilçemizi ziyaret etti. İncelemelere Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç da katıldı. Yapılan bu ziyarette aynı zamanda Dumlupınar Şehitliği'nde gerekli kısımlarda bakım ve onarımın, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanarak çalışmaların başlatılması yönünde istişareler yapıldı'' diye konuştu.