Dumlupınar Stadyumunun tribün ve Emet Gençlik Merkezi ihaleleri yapıldı

Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nun tribün ve Emet Gençlik Merkezi'nin ihaleleri yapıldı.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, konuyla alakalı ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Yapılan açıklamada, "1938 yılından itibaren ilimiz spor müsabakalarının gerçekleştirildiği Dumlupınar Stadyumumuzun tribünleri, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yeniden yapılmak üzere yıkılmıştı.Mevcut stadyumun zemin ve konumu korunmak kaydıyla tribünlerin yeniden inşa edilmesi hususunda teşebbüslerde bulunduğumuz esnada 'Neden stadyum yapılmadan yıkıldı' tarzında yalan-yanlış algılarla Kütahya kamuoyunun gereksiz yere meşgul edildiğine şahit olduk. Bizler, AK Parti olarak her kararımızda bugünü değil geleceği düşünerek adım atan bir vizyonu temsil ediyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Her daim onlar için gerekenin en iyisini yapma çabası içinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz.Bu gayeyle; AK Parti Kütahya milletvekilleri olarak, il ve ilçelerimiz adına Gençlik ve Spor Bakanlığımız nezdinde yürüttüğümüz görüşmeler olumlu neticelenmiş ve gerekli adımlar atılarak çalışmalar başlatılmıştır.Bugün, kıymetli hemşehrilerimize önemli müjdeler vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından; iki ihale gerçekleştirilmiştir.İlki; 3 bin 100 kişilik, Dumlupınar Stadyumu tribünü için 26 Kasım 2019 tarihinde yapılan ihalenin sonucunda yüklenici firma belirlenmiş olup ihale yasal süreci devam etmektedir. Yer teslimi 23 Aralık olarak öngörülmektedir. 80 gün sürecek olan projemizin bedeli yaklaşık 3 milyon 644 bin TL+ KDV olacaktır. Emet ilçemizde ise 27 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen; Gençlik Merkezi yapım ihalesi sonucu yüklenici firma belirlenmiş olup ihale yasal süreci devam etmektedir. Yer teslimi 25 Aralık olarak öngörülmektedir. 550 gün sürecek olan proje bedeli 5 milyon 600 bin TL+ KDV olacaktır. Bu vesile ile Kütahyamız'a desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese, Kütahyalı hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. İlimiz ve ilçelerimizin hak ettiği modern spor komplekslerine kavuşmaları için tüm gücümüzle gayret ediyoruz. İnşallah bu tesislerimizde geleceğin sporcularını yetiştirip, Kütahyalı hemşerilerimizle birlikte spor alanında çok daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Yeni tesislerimizin Kütahyamız'a hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.