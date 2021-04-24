Dumlupınar Teknokent'te finansal performans sorgulandı

Ş. tarafından Dumlupınar Teknokent ile 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde “İşletmelerde Finansal Performans Nasıl Ölçülür” adlı çevrim içi seminer düzenlendi.

Gerek OSB, gerek Teknokent firmaları, gerekse Türkiye'nin farklı noktalarından iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği, moderatörlüğü Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ün yaptığı seminerde, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldıran da konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerde firmaların likit pozisyonlarını nasıl muhafaza etmeleri gerektiği, ne kadar ve neye göre borçlanabilecekleri, karlılık düzeyleri ile finansal performansları çeşitli açılardan sorgulanarak çözümler geliştirildi.

Etkinliğin ardından konuşan Prof. Dr. Ersan Öz, Teknokent seminerlerinin devam edeceğini belirtti.