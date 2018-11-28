Dumlupınar Üniversitesi'nde 'Altaylardan Tuna'ya Türk Tarihi' konulu söyleşi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları ve Diriliş Topluluğu tarafından “Altaylardan Tuna'ya Türk Tarihi” konulu söyleşi düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Ortadoğu Araştırmaları ve Diriliş Topluluğu tarafından düzenlenen “Altaylardan Tuna'ya Türk Tarihi” konulu, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Programda, Ortadoğu'da çektiği fotoğraflar ve yaptığı araştırmalarından örnekler sunan Ahmet Taşağıl, ilk olarak bozkırlarda yaşayan boylar ve Peçeneklerden bahsetti.

Göç konularını derin bir şekilde inceleyerek gezilerinde fark ettiği iklim değişikliklerini ele alan Taşağıl, araştırmalarını yaparken arkeolojinin tarih kaynaklarının çok yardımcı olduğunu, göç yollarındaki kalıntıların gerçekleri gün ışığına çıkarttığını söyledi.

“Türkler yok olmamak için göç etmek zorunda kaldı” diyen ve bu durumun nedenlerini açıklayan Taşağıl,“Osmanlıyı anlamak için Göktürkleri bilmek gerekir, geniş bir Türk tarihimiz var. Doğru bilgiler ile tarihimizi tanımalıyız” dedi.(EFE)