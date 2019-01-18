Dumlupınar Üniversitesi'nde vefa gecesi

Kültür, sanat ve spor alanında şehirlerine katkı sağlayan vefat etmiş Kütahyalılar, Dumlupınar Üniversitesi'nin düzenlediği ikinci 'Vefa Gecesi' etkinliğinde anıldı.

Kütahya Dumlupınar üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte 14 Kütahyalının yakınlarına ödüller verildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan vekili Ali İhsan Ertaş, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tayfun Dündar, Rektör yardımcıları, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın katıldı.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, “Duyguluyum, tarifsiz bir heyecan yaşıyorum. Bu yüzden, izninizle bir akademisyen olarak akademik konuşma yapmayacağım” dedi.

Bu gece, Kütahya'nın manevi iklimine dokunan 14 güzel insanı anacaklarına vurgu yapan Rektör Gören,” Geriye maddi olandan çok manevi miras bırakan bu şahsiyetlerin hayat hikâyeleri hakkında, kısa denecek sürede birkaç resim ve anıdan başka yeteri bilgiye ulaşamadık. Aslında amacımız da zaten, her bir şahsiyet hakkında belgesel hazırlamak değil, onları hayır ile yâd etmek, ruhlarını şad etmektir. Bu mümtaz şahsiyetlerin yakınlarına Vefa Ödülleri verdiğimiz bu törenleri yapmamızın tek nedeni de bu zaten: bu güzel insanlar unutulmasın!” diye konuştu.

“DPÜ olarak bu güzel şehre değer katmaya çalışıyoruz”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, havasını hep beraber soluduğumuz bu güzel şehre yaptığımız nitelikli etkinliklerle değer katmaya çalıştıklarına vurgu yapan Gören, “İnsanlığa dokunanları, örnek yaşamlarıyla insanlığa rol model olanları, İnsanlık Ölmedi dedirtenleri ödüllendirerek bağrımıza basıyoruz. Kütahya'yı ulusal ve uluslararası alanda temsil edenleri, adını duyuranları Kütahya'ya Değer Katanlar olarak ödüllendiriyoruz. Kültür, sanat, spor alanlarında Kütahya'mıza hizmet edenleri, iz bırakanları unutmuyor, Vefa Ödülleri ile anıyoruz. İşte bu gece, o gecelerden bir diğeri. Bu kez manevi dünyamızın değerli şahsiyetlerini anıyoruz. Nasipse, bir sonraki Vefa Ödüllerini farklı bir başlıkta veririz” ifadelerini kullandı.

“Kadir bilen milletler içerisinden kadri bilinen büyük insanlar çıkar”

Rektör Gören, “Kıymetli bir mütefekkir; “Kadir bilen milletler içerisinden kadri bilinen büyük insanlar çıkar” demiştir. Bu sözün sıradan bir söz olmadığını, çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu necip milletin yetiştirmiş olduğu kadir kıymet sahibi insanları anmamızın, kadri bilinecek insanların yetişmesine büyük faydasının olacağını düşünüyorum. Bugün, kadir kıymeti bilinecek insanları olduğu gibi, gelecek yıllarda da kadir kıymeti bilinecek insanların var olacağına inandığım bu şehrin seçkin topluluğunu saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Yüce Allah yar ve yardımcımız, O'nun kutlu elçisi rehberimiz olsun. Esen Kalın, Vefalı Kalın” ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Agah Efendi'nin Anadolu türkülerinden örnek vererek başladığı konuşmasında, "Bu gece burada anacağımız kişiler, Anadolu'da göle maya çalanların devamı niteliğinde Anadolu'ya maya çalmaya devam ettiler. Kendilerinin amel defterlerinin kapanmamış olmasını diliyor, bu geceyi düzenleyen Dumlupınar Üniversitesine ve Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasında üniversitenin şehrine olan sorumluluğun nişanesi olan gecede bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren

Vali Ömer Toraman, "İnşallah bu etkinliklerin devamı gelir. Bizler yazmayı, yapılanları kayda geçirmeyi ihmal ediyoruz. Toplum medeniyetlerinin bir tarafı maddi, bir tarafı da manevidir. Kütahya bu anlamda membaa olmuş bir kent. Bu hususta Kütahya her iki alanda devraldığı mirası gelecek nesillere aktararak önemli bir görevi yerine getiriyor. Bugün kıymetli büyüklerimizin aziz hatırasını yad ediyoruz. Üniversitemize ve Rektörümüze bu geceden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Gecede Kütahya'nın değerlerinden olan Mehmet Dumlu, Abdullah Usluoğlu, Hacı Ali Dalıgül, Mevlevi Akif Dede, Şeyh Seyfi Efendi, Zadeoğlu Halit Büyüköğüt, Aktakke Halit Soyuöz, Duagür Halit Temizer, Demir Hafız Ali Akın, Nurettin Çanakoğlu, Hacı Mustafa Önsay, Hacı Hıfzı Emer, Sarı Hoca Mehmet Ruhi Turan ve Müftü Hafız İbrahim Akgün'ün yakınları ödülleri protokol üyelerinin ellerinden aldılar.