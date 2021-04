Dumlupınar Üniversitesinden ABD Başkanı Biden'a sert tepki

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Dumlupınar Üniversitesinden yapılan açıklamada, sözde Ermeni soykırımı iddialarının ne tarihi gerçeklere ne de hukuki bir temele dayanmadığına vurgu yapıldı. Açıklamada, “Şanlı bir tarihe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle son yıllarda uluslararası arenada yoğun ve çok haksız bir şekilde Ermenilere soykırım yapmakla suçlanmaktadır. Bu sözde Ermeni soykırımı iddiaları ne tarihi gerçeklere ne de hukuki bir temele dayanmaktadır. Osmanlı Devleti'nin güvenliğini sağlamak için uygulamak zorunda kaldığı tehcir sırasında çok sayıda Ermeni'nin sistematik ve planlı bir biçimde öldürüldüğü iddiaları uzun yıllardır gündemde tutulmaya ve ülkemiz bu alanda aciz bırakılmaya çalışılmaktadır. Her şeyden önce bu iddiaları ortaya atanların metodolojiyi bir kenara bırakarak tamamen siyasi gerçeklerle ve peşin hükümle hareket ettikleri ortadadır. ABD ve Avrupa ülkelerindeki Ermeni lobilerinin uydurdukları bu yalanlara diplomasiden sanata kadar her alanda başvurması gelinen noktada konuyla ilgili yalan yanlış, yanlı bir algının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere pek çok uluslararası yargı organının aksi yöndeki kararları hukuki bir gerçek olarak ortada dururken, Türkiye'nin gerçeklerin ortaya çıkması için resmi arşivlerin karşılıklı açılması yönündeki isteği yanıtsız bırakılırken, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizle çıkarları bir şekilde çatışan hemen her ülke, diplomasi yerine bu kara propagandaya alet olarak ülkemizi zor durumda bırakmaya çalışmak gibi ucuz yöntemlere başvurmuştur. Başka devletlerin soykırım kavramını kabul etmesinin hem Türkiye hem de uluslararası hukuk açısından hiçbir hükmü yoktur. Gerek dışarıdan, gerekse içeriden tarihten çatışma, nefret, kin ve husumet çıkarmaya çalışanlara karşı asla fırsat verilmemelidir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak sözde Ermeni soykırımı iddialarının tarihi hakikatlerle uyuşmayan siyasi bir yalan olduğunu ifade ediyor ve bu iddiaları reddediyoruz” denildi.