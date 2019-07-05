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Dumlupınar ve köylerinde haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık Özel İdaresi ve Belediye Başkanlığı iş birliği ile ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık Özel İdaresi ve Belediye Başkanlığı iş birliği ile ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.


Dumlupınar ilçe merkezinde, tüm köy ve mezralarda, kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları ve park alanlarında yaz ayları boyunca haşereyle mücadele ve ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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