Dumlupınar'a entegre hastane

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapılmakta olan entegre sağlık tesisinin, entegre hastane olarak yapılacağı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i bakanlıkta ki makamında ziyaret ettik. Dumlupınar'da yapılmakta olan entegre sağlık tesisi hakkında istişarede bulunduk. Tesisi entegre hastaneye çevirme sözü aldık Ayrıca gece nöbetçi kalacak doktor talebinde bulunduk. Taleplerimizi olumlu karşılayan bakan yardımcımıza sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim'' dedi.