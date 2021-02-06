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Dumlupınar'a ''Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı''

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Meslek Yüksekokulu için yapılacak olan Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Meslek Yüksekokulu için yapılacak olan Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı çalışmalarının başladığı bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar Meslek Yüksekokulumuz ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak için Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı makamında ziyaret ettik. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur'un da hazır bulunduğu toplantıda, Dumlupınar Meslek Yüksekokulu için yapılacak olan Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı konusunu ele aldık. Projesi hazırlanan laboratuvarımızı en kısa zamanda okulumuza kazandırmak için çalışmalar başladı'' ifadelerini kullandı.

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