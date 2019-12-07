Dumlupınar'a ziyaretçi akını

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliği Uşak Merkez Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret etti.

Yaz kış demeden aralıksız ziyaretlerin devam ettiğini belirten Alan Kılavuzu Habib Akalın, ''Bugün Uşak'tan gelen misafirlerimiz Dumlupınar ilk hedef anıtında, ''Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri'' emri verdiler. Bu gelenek 2014 yılında bizim tarafımızdan başlatıldı ve halen devam etmekte. Dumlupınar ilçemize geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla tur düzenleniyor. Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarına gelen her misafirimize, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan olayları anlatıyoruz. Amacımız Afyon ve Kütahya-Dumlupınar hattında yaşanan bu büyük destanı, Türkiye'nin her köşesinden gelen öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza bıkmadan, yorulmadan anlatmak'' diye konuştu.