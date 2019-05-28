İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dumlupınar'da "100. Yılında Milli Mücadele ve Modernlik Algısı" konulu konferans

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Milli Mücadelenin 100.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla 'Milli Mücadele ve Modernlik Algısı' konu başlıklı konferans düzenlendi.


Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yıl dönümü münasebetiyle, Dumlupınar Anadolu Lisesi öğrencileri bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Dumlupınar Anadolu Lisesi Müdürü Volkan Avcı, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, "Tarih Öğretmenimiz Harun Ay'ın öncülüğünde, öğrencilerimizde yakın tarih bilincini geliştirmek ve 100. yıl ruhunu aşılamak amacıyla '100. Yılında Milli Mücadele ve Modernlik Algısı' konusunda, Dumlupınar Üniversitesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık, ilçemize gelerek konferans verdi. Başta Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet Şehirli olmak üzere daire amirleri, öğretmenler ve öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşen konferansa dinleyiciler büyük ilgi gösterdi" dedi.


Konferans sonunda Dumlupınar İlçe Milli eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, Bülent Cırık'a Dumlupınar'ın temsili olan Baba Oğul heykelini hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.