Dumlupınar'da 500 sedir ağacı toprakla buluştu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" projesi kapsamındaki fidan dikimi etkinliğinde 500 adet sedir ağacı toprakla buluştu.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar Orman İşletme Şefliği Deposu yanındaki bölgede yapılan fidan dikimine, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerimiz katıldı. ''Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes '' fidan dikim kampanyasına katılan ve belirlenen alanda fidan diken gençler, "Dünyayı kirlettiğimiz kadar temizlememiz de gerekiyor" mesajını verdi'' dedi.