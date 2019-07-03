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Dumlupınar'da 580 kursiyer eğitim gördü

Dumlupınar Halk Eğitimi Merkezi açtığı kursların sayısının fazlalığı ve ilçe ekonomisine katkısı ile dikkat çekmeye devam ediyor.


Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde çeşitli alanlarda toplamda 32 adet kurs açan Dumlupınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün bu kurslarında toplam 580 kursiyer eğitim gördü.


Dumlupınar Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mustafa Karaca, yaptığı açıklamada, ''İlçe merkezimizde makine nakışları, İğne oyası ve ev mefruşat, giyim, köylerimizde çini kursları gerçekleştirdik. Ayrıca öğrencilerimize yönelik sanatsal ve sportif kurslarımız sene boyunca yapıldı. Özellikle çini, giysi ve nakış kurslarında meslek sahibi olan bayan kursiyerlerimiz şuan aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bundan sonraki ana hedefimiz de ilçe ekonomisine katkı sağlayacak kurslar açmak olacak'' ifadelerini kullandı.

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