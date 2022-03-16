Dumlupınar'da aile eğitimi kursları

Halkın yoğun katılımı ile Gazi İlkokulu Konferans salonunda düzenlenen Kursa Kaymakam Buğra Karadağ'da iştirak etti.

Aile Eğitimi Kurslarında katılımcılara, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi, öfke kontrolü, salgın döneminde aile içi iletişim, aile ve evlilik hayatı ile salgın döneminde sağlıklı beslenme konularında eğitim veriliyor.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi seminerler şeklinde verilecek olup, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın iki günü olan kurslara düzenli ve tam katılım sağlayan kursiyerler ile çeşitli etkinlikler yapılacak ve hediyeler verilecektir. Proje kapsamında öğrencilerimize yönelik de Spor, müzik, resim, tiyatro ve benzeri kurslar açılıp etkinlikler düzenlenecektir” denildi.