Dumlupınar'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını (İOKBS) kazanan öğrenciler ödüllendirildi.

Sınavı Kazanan Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencisi Beyzanur Karık ve Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Zekiye Işık, ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere Okul Müdürü Fatih Aydın ve Müdür Yardımcısı Kadir Samancıoğlu eşlik etti. Bursluluk sınavını kazanan öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını dileyen Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, öğrencilere Şehit baba-oğul plaketi verdiler.