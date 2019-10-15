İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dumlupınar'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını (İOKBS) kazanan öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını (İOKBS) kazanan öğrenciler ödüllendirildi.


Sınavı Kazanan Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencisi Beyzanur Karık ve Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Zekiye Işık, ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu ziyaret etti.


Ziyarette öğrencilere Okul Müdürü Fatih Aydın ve Müdür Yardımcısı Kadir Samancıoğlu eşlik etti. Bursluluk sınavını kazanan öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını dileyen Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, öğrencilere Şehit baba-oğul plaketi verdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.