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Dumlupınar'da Bora Gümüş güven tazeledi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.


Kongreye AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Ali Bursa, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve partililer katıldı.


Dumlupınar Belediyesi Sosyal Tesislerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongre, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.


Protokolün pandemi sebebiyle kısa konuşmalarının ardından raporların ibrası yapılarak seçimlere geçildi.


AK Parti Dumlupınar Gençlik Kollarına, üyelerin tamamının oyuyla yeniden Başkan seçilen Bora Gümüş, "AK Parti Gençlik Kolları'na bağlı gençler olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda çalışmaya yemin ettik. Ülkemizin ve ilimizin ve ilçemizin geleceği için durmadan çalışacak ve mensubu bulunmaktan onur ve gurur duyduğumuz teşkilatımıza layık gençler olacağız" diye konuştu.

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