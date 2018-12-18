Dumlupınar'da çevre düzenleme çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Şehitlik yanında bulunan metruk bina Kaymakamlık makamı tarafından alınan karar ile yıkıldı.

Yıkılan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Yıkılan binanın harfriyat çalışmaları için İlçe Kaymakamlığı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Milli Parklar Şefliği ve Dumlupınar Belediyesi arasında yürütülecek koordineli planlamalar yapıldı. İlçemiz konum olarak sıradan bir yerde değil. Aksine hem coğrafi, hemde tarihi bakımdan çok önemli bir konuma sahip. Çevre düzenlemelerinde ve yapılaşmada yürütülecek faaliyetlerde, bunları dikkate alarak gerekli çalışmaları yapacağız'' diye konuştu.(YD-EFE)