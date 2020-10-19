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Dumlupınar'da çevre düzenleme çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde kilitli parke döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kilitli parke döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Cafergazi mahallesi Kıbrıs caddesinde yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yeni yerleşim alanlarının imara açıldığı mahallemizde, kış gelmeden önce yol problemimizi gideriyoruz. Aynı zamanda kilitli parke döşeme işini de bitiriyoruz. Mahallemize hayırlı olması diliyorum'' dedi.

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