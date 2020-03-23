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Dumlupınar'da çevre yolu ışıklandırma çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde çevre yolu ışıklandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çevre yolu ışıklandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Çevre yolu ışıklandırması çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yapılan çalışmalar bittiğinde ilçemize apayrı bir güzellik ve görünüm kazandıracak. Dumlupınar Şehitliğimizi yurdun dört bir tarafından ziyarete gelen vatandaşlarımız için ayrı bir görsellik sunmuş olaağız'' dedi.

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