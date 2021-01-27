İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dumlupınar'da çiftçi kooperatifine arazi kazandırma çalışması

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, atıl durumdaki arazi, çiftçi kooperatifine kazandırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, atıl durumdaki arazi, çiftçi kooperatifine kazandırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.


Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''50 yıldır atıl durumda olan Dumlupınar Pancar Bölge Şefliği arazisi ve binalarının durumunu değerlendirmek için, Uşak Nuri Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız ile görüşmelerde bulunduk. Görüşmede mahalle muhtarlarımızda hazır bulundu. Amacımız uzun süredir atıl olan bu araziyi, Sayın Valimiz Ali Çelik'in desteği ile almak ve ilçemizdeki çiftçi kooperatifimizin hizmetine sunmak. Bu alanda çiftçilerimizin silaj makinaları ile yem üretimi yapması ve daha yararlı şekilde kullanılmasını amaçlıyoruz'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.