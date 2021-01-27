Dumlupınar'da çiftçi kooperatifine arazi kazandırma çalışması

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, atıl durumdaki arazi, çiftçi kooperatifine kazandırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''50 yıldır atıl durumda olan Dumlupınar Pancar Bölge Şefliği arazisi ve binalarının durumunu değerlendirmek için, Uşak Nuri Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız ile görüşmelerde bulunduk. Görüşmede mahalle muhtarlarımızda hazır bulundu. Amacımız uzun süredir atıl olan bu araziyi, Sayın Valimiz Ali Çelik'in desteği ile almak ve ilçemizdeki çiftçi kooperatifimizin hizmetine sunmak. Bu alanda çiftçilerimizin silaj makinaları ile yem üretimi yapması ve daha yararlı şekilde kullanılmasını amaçlıyoruz'' dedi.