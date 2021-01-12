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Dumlupınar'da çiftçi ve üreticilerin sorunları konuşuldu

Dumlupınar ilçesinde Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç’ın katıldığı toplantıda, üretici ve çiftçilerin sorunlarının konuşulduğu bildirildi.

Dumlupınar ilçesinde Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ın katıldığı toplantıda, üretici ve çiftçilerin sorunlarının konuşulduğu bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Tarım Kredi Kütahya Bölge Birliği Müdür Vekili Mesut Özgür ve ilçe Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Murat Kılıç Belediye Başkanlığımıza ziyarette bulundular. İlçemizdeki üretici ve çiftçilerin sorunları ve finansal ihtiyaçları konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduk. Bölge tarımımız için faydalı bir görüşme oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi.

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