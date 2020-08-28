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Dumlupınar'da DPÜ Meslek Yüksekokulu tam kapasite

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde bu sene eğitim ve öğretime başlayacak olan DPÜ Meslek Yüksekokulu’nun tercihlerinde yüzde 100’e ulaşıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bu sene eğitim ve öğretime başlayacak olan DPÜ Meslek Yüksekokulu'nun tercihlerinde yüzde 100'e ulaşıldığı bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Uzun zamandır açılması için büyük emek verdiğimiz Dumlupınar Meslek Yüksekokulu bu yıl eğitim ve öğretime başlıyor. YKS (Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı) tercih sonuçları, yüzde 100 doluluk oranı ile bizleri gururlandırmıştır. Dumlupınar ilçemizi tercih eden tüm öğrencilerimize, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Aydın'a Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Batur'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim'' dedi.

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