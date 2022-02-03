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Dumlupınar'da eğitim kurumlarındaki gıda çalışanlarına hijyen eğitimi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde eğitim kurumlarının gıda alanında çalışan personele hijyen eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde eğitim kurumlarının gıda alanında çalışan personele hijyen eğitimi verildiği bildirildi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Toplum Sağlığı Başkanlığı personeli işbirliği ile ilçedeki okullarda kantin, yemekhane ve benzeri yerlerde çalışan personele “Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Şartları, Gıda Güvenilirliği ve İnsan Sağlığının Korunması” konulu eğitim verildi.

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