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Dumlupınar'da fidan dikimi ve aşılama çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde fidan dikimi ve ağaçlara aşılama çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde fidan dikimi ve ağaçlara aşılama çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde bulunan okul bahçelerine ve park alanlarına ilçe Kaymakamımız Salih Sak ve kurum amirleri tarafından fidan dikimi ve aşılamaya uygun ağaçların aşılama çalışmalarını gerçekleştirdik. İlçemizde ağaçlandırma çalışmalarına, kurumlarımız ve belediye olarak devam edeceğiz. Ayrıca belediye olarak fidan yetiştirme çalışmalarına başladık'' ifadelerini kullandı.

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