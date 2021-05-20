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Dumlupınar'da ''GES' projesi geçici kabulü yapıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde ilçe ekonomisine katkı sağlayacak olan GES projesinin TEDAŞ tarafından geçici kabulünün yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ilçe ekonomisine katkı sağlayacak olan GES projesinin TEDAŞ tarafından geçici kabulünün yapıldığı bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''200 Kilovatlık Güneş Enerji Sistemimizin ECS Teknik Hırdavat Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yapılan sözleşmesinin ardından yapımına başlanan GES projesi, TEDAŞ tarafından Salı günü geçici kabulü yapıldı. Bugün itibarıyla enerji vermeye başlayacak olan GES projemiz Dumlupınar ilçemize hayırlı olsun. İlçemiz için her şeyin daha iyiye ve daha güzele gitmesini dilerim'' ifadelerini kullandı.

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