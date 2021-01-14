İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dumlupınar'da GES projesinde sona gelindi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde ilçe ekonomisine katkı sağlayacak olan GES projesinde sona gelindiği bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ilçe ekonomisine katkı sağlayacak olan GES projesinde sona gelindiği bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde 200 Kilovatlık Güneş Enerji Sistemimizin ECS Teknik Hırdavat Enerji Sanayi ve Ticaret Limited şirketi ile yapılan sözleşmesinin ardından bu gün iller bankası mühendisleri ve ilgili firma yetkilileri ile bir araya gelindi. Çok şükür son nokta konuldu. Bu gün itibariyle kazma vuruldu. 15-20 gün içerisinde bitirilip faaliyete girecek olan GES sistemimizin Dumlupınar ilçemize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.