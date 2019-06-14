Dumlupınar'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sergisi ilgi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurs etkinlikleriyle, işbirliği ve uygulamalı eğitim sonucunda yapılan faaliyetlerin sergilendiği, hayat boyu öğrenme şenliği, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Şanlı, İlçe Başkanı Ali Bursa, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, Kaymakam Abbasoğlu ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret' in konuşmalarını yapmasının ardından kursiyerlere belgeleri verilerek usta öğreticiler tarafından hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

Bütün standları gezen Kaymakam Abbasoğlu ve protokol üyeleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak talep olduğu takdirde her türlü kursu açabileceklerini kaydetti. (YD-EFE)