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Dumlupınar'da heykellere bakım ve onarım

Dumlupınar ilçesinde Kütahya Valisi Ömer Toraman’ın talimat ve destekleriyle başlatılan ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında İlçe merkezinde bulunan Kurtuluş Parkı’nda düzenleme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Dumlupınar ilçesinde Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın talimat ve destekleriyle başlatılan ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında İlçe merkezinde bulunan Kurtuluş Parkı'nda düzenleme çalışmalarının başladığı bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç çalışmaları yerinde inceledi.


Mevcut heykellerin bakım işlerinin yapılıp boyanması, çevre düzünlemesinin ve park alanına ilave görseller eklenilmesiyle alakalı konularda istişareler yapıldı.


Planlanan çalışmaların, İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı iş birliği ile Heykeltraş, Mimar Musatafa Kemal Altınsoy'un öncülüğünde yapıldığı belirtildi.

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