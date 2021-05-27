Dumlupınar'da ilaçlama ve yabani ot temizleme çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, belediye ekipleri tarafından yabani ot temizleme ve haşere ile mücadele çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Belediye çalışanlarımız tarafından, vatandaşlarımızın daha temiz, nezih ve sağlıklı bir ortamda ikamet etmelerine imkan sağlamak amacıyla cadde, sokak, yol ve kaldırım kenarlarında bulunan yabani otları temizliyoruz. Mikroplara karşıda haşereler ile mücadele ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından ilaçlama çalışmaları da yapılıyor'' ifadelerini kullandı.