Dumlupınar'da iş yerlerine Korona virüs denetimi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında iş yerlerine Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde Korona virüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi amacıyla, Emniyet Amirliği, Belediye Zabıtası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sağlık Ekiplerince iş yerlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek ilgili konularda esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.