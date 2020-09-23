Dumlupınar'da işyerleri ve resmi dairelerde dezenfekte çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında işyerleri ve resmi dairelerde dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde, Kütahya ve ilçelerinde tekrar artış gösteren Korona virüs tedbirlerini elden bırakmıyoruz. Esnaf ve kamu kurumlarını dezenfekte ettik. Ardından ilçemizin tüm sokaklarını temizleyip dezenfekte ediyoruz. Salgın tamamen yok olana kadar bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.