Dumlupınar'da kamu kurumları dezenfekte edildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kamu kurumları ve iş yerlerinin korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Son günlerde il genelinde artan vakalar göze alınırak ilçemizde tüm kamu kurumlarımız ve iş yerlerimizde belediye ekiplerimizce dezenfekte çalışmaları yapıldı. Çalışmalarımız halkımızın sağlığı için aralıksız devam ediyor. İnşallah kısa sürede bu hastalığı ülke olarak tamamen atlatırız'' ifadelerini kullandı.