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Dumlupınar'da kar güzelliği

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde etkili olan kar yağışı ve aşırı soğukların ortaya çıkardığıkar manzaraları fotoğraf tutkunları tarafından ölümsüzleştiriliyor.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde etkili olan kar yağışı ve aşırı soğukların ortaya çıkardığıkar manzaraları fotoğraf tutkunları tarafından ölümsüzleştiriliyor.


Dumlupınar İlçesinde etkili olan kar yağışının ortaya çıkarttığı güzellikleri ölümsüzleştirmeye çalışan fotoğraf tutkunları birbirinden güzel kareler çekerek, muhteşem kar manzaralarını paylaşım sitelerinden yayınlıyor. Özellikle Dumlupınar Şehitliği'nde Baba-Oğul Anıtı ve Şehitlik girişinin gece görüntüsü sosyal medyada paylaşımlarda büyük ilgi gördü. Amatör fotoğrafçılar profesyonel fotoğrafçılar gibi fotoğraflar çekti. İlçenin birbirinden güzel manzaralarını objektiflerine yansıtan fotoğraf tutkunları, bu eserlerini paylaşım sitelerinden vatandaşların beğenisine sundu. Bu hobi esnasında tercih edilen en önemli alanlar ise, Kurtuluş Savaşı'nın en çetin mücadelelerinin geçtiği alanlar oldu.

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