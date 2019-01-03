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Dumlupınar'da kar temizleme çalışması

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, yaptığı açıklamada, ''Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımızda greyder, kepçe ve diğer ekipmanlarla şehrin ana arterlerinden başlanarak, ara sokaklarına kadar kar küreme çalışmalarına devam ediyoruz. Özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda meydana gelen buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmaları yapıyoruz. Her şey vatandaşlarımızın daha rahat yaşamasını sağlamak için'' diye konuştu.(YD-EFE)

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