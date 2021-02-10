Dumlupınar'da “Karbonmonoksit dedektörü” projesi

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Sessiz ölüme karşı karbonmonoksit dedektörü” projesi ilçe halkı tarafından büyük takdirle karşılandı.

Dumlupınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''İlçede karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilebilmesi amacıyla başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere ihtiyaç sahibi toplam 140 aileye gaz dedektörü teslim edildi. Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından hane ziyaretleri yapılarak gaz dedektörlerinin dağıtımı ve montajı yapıldı. Ayrıca kokusuz, renksiz ve tatsız bir gaz olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı el broşürü dağıtılarak bilgilendirme çalışması yapılmıştır'' ifadeleri kullanıldı.