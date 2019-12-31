İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dumlupınar'da karla mücadale

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçede etkili kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılma çalışmalarını sürdüren Dumlupınar Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdare ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde denetledi.


Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''ilçemize bağlı köy yollarında kar temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Şuan kapalı köy yolumuz kalmadı. Ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Köy yollarının ilçe merkezi ile güvenli bir şekilde bağlantısını sağlamak için büyük bir gayretle çalışmalarımız devam edecek'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.