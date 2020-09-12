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Dumlupınar'da Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.


Dnetimlere Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Jandarma Komutanı Neşet Uzar ve Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve görevli personel katıldı.


Kaymakm Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Korona virüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artmaması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçemizde kahvehaneler, düğün salonu, marketler, berberler, kuaför, cami ve lokantalar'da denetimler gerçekleştirildi'' dedi.

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