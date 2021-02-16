Dumlupınar'da Korona virüs denetimleri

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında iş yerlerine Korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyumun en üst düzeyde olması amacıyla genel denetimler gerçekleştirildi. Bir süredir vaka sayısı sıfır olan ilçemizde kontrollerimizi aralıksız devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın kurallara harfiyen uyarak yaşamlarına devam etmeleri çok önemli. Tüm halkımıza gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum'' dedi.